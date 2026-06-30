В США на матчах 1/16 финала ЧМ ожидается повышение температуры воздуха до 44 градусов

Экстремально высокая температура ожидается на территории от Среднего Запада до Восточного побережья США во время игр плей-офф чемпионата мира по футболу на этой неделе, сообщил телеканал TSN.

Со ссылкой на американских синоптиков отмечается, что в Бостоне (штат Массачусетс), Канзас-Сити (штат Миссури), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Филадельфии (штат Пенсильвания) со среды установится экстремальная жара, столбики термометров могут подниматься до 44 градусов Цельсия.

TSN подчеркивает, что погода угрожает здоровью болельщиков и игроков, так как в этих городах нет крытых стадионов и людям просто негде спрятаться от солнечных лучей. В указанных городах на этой неделе в том числе запланированы матчи 1/16 финала чемпионата мира.

Ранее Национальная метеорологическая служба США распространила предупреждения об опасной жаре, которые действуют для территорий от Среднего Запада до Восточного побережья США. Синоптики прогнозируют продолжительный период аномально высоких температур.