Сборная ДР Конго победила Ямайку и вышла на ЧМ-2026, Бонгонда сыграл 62 минуты

Сборная ДР Конго выиграла у команды Ямайки в стыковом матче чемпионата мира-2026 — 1:0 д.в. Игра прошла в Мексике на стадионе «Эстадио Акрон».

В основное время голов забито не было. В дополнительное время единственный мяч на счету Акселя Туанзебе.

Конголезский нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вышел на поле на замену на 58-й минуте встречи. Ямайский форвард «Пари НН» Реналдо Сефас появился на поле на 74-й минуте.

Сборная ДР Конго сыграет на ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде, в группе К с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии.