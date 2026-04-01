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1 апреля, 02:45

Сборная ДР Конго победила Ямайку и вышла на ЧМ-2026, Бонгонда сыграл 62 минуты

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной ДР Конго после гола.
Фото Reuters

Сборная ДР Конго выиграла у команды Ямайки в стыковом матче чемпионата мира-2026 — 1:0 д.в. Игра прошла в Мексике на стадионе «Эстадио Акрон».

В основное время голов забито не было. В дополнительное время единственный мяч на счету Акселя Туанзебе.

Конголезский нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вышел на поле на замену на 58-й минуте встречи. Ямайский форвард «Пари НН» Реналдо Сефас появился на поле на 74-й минуте.

Сборная ДР Конго сыграет на ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде, в группе К с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии.

ЧМ. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Стыковые матчи. Финалы.
01 апреля, 00:05. Estadio Akron (Сапопан)
ДР Конго
1:0
Ямайка
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