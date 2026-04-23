Свищев о предложении США заменить Иран Италией на ЧМ-2026: «Это банкет что ли — кого звать, а кого нет?»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной замене Ирана на Италию на чемпионате мира-2026.

Ранее с таким предложением выступил специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли.

«Иранцы по праву заслужили участие на чемпионате мира по спортивному принципу. А вот так их заменить на другую страну — несправедливо. Пока сами иранцы не примут окончательное решение об участии или неучастии на мундиале, то бессмысленно рассуждать о возможной замене. А вот эти разговоры один убрать, других пригласить. Чемпионат мира — это банкет что ли, кого звать, а кого нет? Есть регламент, которому нужно следовать. Организаторы из США не имеют право решать, кого звать, а кого нет», — сказал Свищев «СЭ».

Сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира должна сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Все матчи запланированы на территории США. 21 апреля министр спорта Ирана Ахмад Доньямали отметил, что решение по поводу участия национальной команды в турнире пока не принято.

Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира. Команда уступила Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4) в финале стыкового турнира.

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