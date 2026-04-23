23 апреля, 19:05

Глава НОК Италии заявил, что сборная не заслуживает путевки на чемпионат мира-2026

Руслан Минаев

Президент Национального олимпийского комитета Италии Лучано Буонфильо и министр спорта и молодежи Андреа Абоди заявили, что сборная Италии по футболу не должна соглашаться на возможность заменить команду Ирана на чемпионате мира-2026.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли предложил заявить сборную Италии на турнир вместо иранцев.

«Во-первых, я не думаю, что это возможно. Во-вторых, я был бы оскорблен. Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно этого заслужить», — цитирует Буонфильо La Gazzetta dello Sport.

«Это неуместно, квалификация происходит на поле», — добавил Абоди.

Сборная Ирана на групповом этапе ЧМ-2026 должна сыграть с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира. Команда уступила Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4) в финале стыкового турнира.

Спецпосланник Трампа ведет переговоры с ФИФА. Он хочет заменить сборную Ирана на Италию на ЧМ-2026

