Дешам: «Франции еще предстоит матч за третье место»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026 отметил, что впереди у команды матч за 3-е место.

«Нам еще предстоит матч за третье место. Я не хочу обесценивать все, что мы сделали на этом чемпионате мира. Но в этой игре Испания была сильнее и полностью контролировала происходящее. Нам не хватило точности, энергии и остроты в атаке.

Я не думаю о себе. Мы готовились к этому матчу с одной целью — выйти в финал. Нам это не удалось, и разочарование огромно. Но я не забываю все хорошее, что мы сделали на этом турнире», — приводит BeInSports слова Дешама.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу