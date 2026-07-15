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Сегодня, 03:13

Де ла Фуэнте ответил на критику Дешама в адрес судей матча ЧМ-2026 Франция — Испания

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис де ла Фуэнте.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026 ответил на слова тренера французов Дидье Дешама в адрес арбитров.

«Я так не считаю. Были очень спорные офсайды, несколько неоднозначных эпизодов, но я не хочу обсуждать судейство. Для меня главное — чтобы сборная Испании продолжала прогрессировать», — приводит RMC Sport слова де ла Фуэнте.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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