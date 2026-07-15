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Сегодня, 03:50

Мбаппе: «Когда проигрываешь, приходится терпеть все это дерьмо»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе после поражения от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026 отметил, что берет на себя ответственность за результат.

«В конце концов... вы забираете всю славу, когда побеждаете. Когда вы не выигрываете, вам приходится... извините, терпеть все это дерьмо. И как капитан я должен брать на себя всю ответственность, у меня нет с этим никаких проблем», — приводит FOX Sport слова Мбаппе.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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