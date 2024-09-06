Дибала: «Рад возможности вернуться в сборную Аргентины»

Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала подвел итоги матча квалификации на чемпионат мира-2026 против Чили (3:0).

«Я рад возможности вернуться в сборную и быть с моими товарищами по команде. Я знаю Лионеля Скалони уже давно, у нас всегда были очень хорошие отношения. Это очень приятно для игрока, всегда хочется быть в контакте с тренером. Понятно, что сборная Аргентины очень богата игроками, поэтому ты всегда стараешься изо всех сил. Для меня гордость играть сегодня под 10-м номером, которая имеет невероятную историю. Но мы все знаем, что она принадлежит Месси», — приводит слова Дибалы пресс-служба наицональной команды.

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва Алексис Макаллистер открыл счет. В концовке Хулиан Альварес удвоил преимущество аргентинцев, а уже в добавленное время Пауло Дибала довел счет до крупного.

В следующем матче Аргентина 10 сентября сыграет с Колумбией, Чили встретится на следующий день с Боливией.