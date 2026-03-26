Чехия и Ирландия сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 26 марта

Чехия и Ирландия сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра на «Фортуна Арене» в Праге (Чехия) начнется в 22.45 по московскому времени.

Отслеживайте ключевые события игры Чехия — Ирландия в матч-центре сайта «СЭ».

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26 марта, 22:45. Fortuna Arena (Прага)

Матч Чехия — Ирландия в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

В отборочном турнире Чехия набрала 16 очков и заняла второе место в группе L. Ирландия с 10 очками финишировала на 2-м месте в группе F.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».