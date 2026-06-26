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Сегодня, 11:42

Арда Гюлер о провале сборной Турции на ЧМ: «Никто из нас не сыграл хорошо»

Сергей Филин

Полузащитник «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер высказался о провале своей национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

Сборная Турции победила сборную США (3:2) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира ЧМ-2026, но все равно финишировала последней в группе D и не вышла в плей-офф.

«Я сыграл плохо. Никто из нас не сыграл хорошо. Мы сыграли плохо и выбыли из турнира. Надеюсь, в будущем мы сможем это исправить. Перед матчем [с США] говорили, что у меня низкий моральный дух. Я открыт для критики. Вся критика справедлива», — цитирует Гюлера The Touchline.

Чемпионат мира. Группа D.
26 июня, 05:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Турция
3:2
США

21-летний футболист был признан лучшим игроком матча Турция — США.

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