Почеттино раскритиковал журналистов: «У вас вопросы, словно США уезжают домой, а Турция остается на ЧМ»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино на пресс-конференции остался недоволен тем, что журналисты не поздравили его команду с победой в группе и выходом в плей-офф ЧМ-2026.

26 июня сборная США уступила Турции (2:3) в заключительном матче группового турнира ЧМ-2026. Несмотря на поражение, США выиграли группу D и с первого места вышли в плей-офф. Турция заняла последнее место в квартете и покинула чемпионат мира.

«Странно, что Турция празднует три очка, Австралия празднует выход из группы, Парагвай — тоже... а вы не поздравляете нас с победой в группе — это немного печально.

Я счастлив. Возможно, я этого не показываю, потому что ваши вопросы немного странные. Но я счастлив, игроки счастливы, потому что мы первые. Я сбит с толку. Создается впечатление, что мы сегодня уезжаем домой, а Турция остается на чемпионате мира, нет?

Мне нужно напомнить всем, что мы выиграли группу. Простите, ребята, мы победили», — сказал Почеттино и вышел из зала для пресс-конференций.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная США сыграет с Боснией и Герцеговиной.