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Уругвай — Испания: прогноз и коэффициенты и ставки на матч ЧМ по футболу

Уругвай и Испания встретятся на чемпионате мира 2026 года
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Уругвая и Испании встретятся в 3-м туре группового этапа чемпионата мира в ночь на субботу, 27 июня.

«Классное противостояние нас ждет в группе, где, конечно, главные фавориты, может быть, всего турнира и точно этого квартета, это сборная Испании сыграет со сборной Уругвая. Казалось, что и те, и другие должны со свистом проходить свою группу, выходить дальше в плей-офф и там уже все свои дальнейшие вопросы решать. Но Уругвай неожиданно взял и оступился в двух матчах подряд, сыграл вничью и с Кабо-Верде, и с Саудовской Аравией. Муслера, конечно, привозил будь здоров, но сам футбол Уругвая мне, честно говоря, понравился.

Да, испанцы выиграли 4:0 достаточно уверенно у Саудовской Аравии, но соперник слабый. Будем откровенны, соперник откровенно слабый. И первое настоящее сопротивление на этом чемпионате мира для испанцев будет именно матч против сборной Уругвая. Предельно мотивированная сборная Уругвая. И если посмотреть на турнирную таблицу, то понятное дело, что победа Уругвая гарантирует ему выход в плей-офф, но ничья, я думаю, что также устроит и тех, и других, потому что Испания останется первой, а Уругвай с тремя очками и уже с тремя забитыми мячами на данный момент. Если еще и результативная ничья будет с Испанией, то с нулевой разницей Уругвай, скорее всего, как-то пролезет в этот плей-офф. Правда, попадет на сборную Аргентины, если так все и останется. Но самое главное — из группы выйти, и это прекрасно понимает Марсело Бьелса», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры считают фаворитами испанцев: коэффициент на их победу составляет 1.63, на ничью — 3.85, на уругвайцев — 6.30.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ходом игры Уругвай — Испания можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 03:00. Estadio Akron (Сапопан)
Уругвай
Испания
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