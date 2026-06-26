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Сегодня, 11:40

Норвегия — Франция: прогноз, коэффициенты и ставки на матч ЧМ по футболу — кто победит

Норвегия и Франция встретятся в матче чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Норвегии и Франции встретятся на чемпионате мира в пятницу, 26 июня.

Комментатор Константин Генич считает, что обе команды забьют, и что, возможно, общее количество голов в матче будет больше двух.

«Сегодня мы поговорим о последнем туре группового этапа чемпионата мира. И, конечно, многие ожидали с воодушевлением и интересом последний тур и матч группы, где играют Франция и Норвегия, потому что это противостояние Мбаппе и Холланда, противостояние одного из главных фаворитов чемпионата мира против команды, которую многие считают темной лошадкой, это, согласитесь, очень интересно.

Но так уж срослось, что и те, и другие одержали две победы на старте, и по большому счету, матч очный между этими командами какой-то серьезной интриги не несет. Тем более Эрлинг Холланд после победы над Сенегалом сказал, что они нас обыграют и вообще станут чемпионами мира. Шутил, не шутил, может, майндгеймс какой-то, чтобы французы чуть раньше времени расслабились, но расслабляться французам никак нельзя, у них большие внутренние проблемы. Дидье Дешам расположение команды покинул в связи со смертью своей мамы. Ги Стефан будет руководить французами в этом матче. И по-хорошему Франции достаточно не проиграть, они тогда станут первыми в своей группе и подтвердят свой статус фаворита и этого квартета, и вообще чемпионата мира. А норвежцы, независимо от того, кто выйдет на поле, потому что Сальбаккен после того, как поцеловал прекрасно свою супругу после матча с Сенегалом, сказал, что очень большая нагрузка, и в последнем матче с Францией он поменяет половину состава, 6-7 новых футболистов появится на поле и тоже получат свое игровое время. Но скамейка-то у норвежцев достаточно глубокая и мастеровитая, поэтому где-то Франция может чуть-чуть Норвегию недооценить.

Сказать, что идеально Франция играет в обороне, тоже, наверное, нельзя. Так что на гол Норвегии вполне можно закладываться. Атака сборной Франции, где блистает Киллиан Мбаппе, который в погоне за Лео Месси, где чрезвычайно хорош Майкл Алисе, где наконец-то проснулся Дембеле, где есть еще ресурсы и резерв у того же Дуэ и других ребят, того же Баркаля. В общем, жду от матча Франция-Норвегия веселья.

Матч пройдет в Бостоне, хочется видеть футбол результативный. Не знаю, как вам, а мне нравится вариант обе забьют и тотал больше 2,5», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры считают фаворитами французов: коэффициент на их победу составляет 1.63, на ничью — 4.60, на победу норвежцев — 4.90.

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