Александр Жуков назвал трех фаворитов чемпионата мира-2026

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» назвал фаворитов чемпионата мира-2026.

«После группового этапа список фаворитов на трофей не изменился. Французы хорошо играют, Аргентина отлично действует. И, мне кажется, что Англия может побороться за кубок мира. Это три главных фаворита действующего турнира», — сказал Жуков «СЭ».

В 1/16 финала ЧМ-2026 Франция сыграет против Швеции (1 июля), Англия — против ДР Конго (1 июля), а Аргентина встретится с Кабо-Верде (4 июля).

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире участвуют 48 команд.