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Сегодня, 15:45

Хабиб Нурмагомедов о матче Кот-д'Ивуар — Норвегия на ЧМ-2026: «Очень хочу, чтобы Холанн забил парочку»

Сергей Филин

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о матче между сборными Норвегии и Кот-д`Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Победитель встречи в 1/8 финала сыграет со сборной Бразилии.

«В этом матче я на все 100 процентов болею за Норвегию и очень хочу, чтобы они прошли дальше. У меня хорошие отношения с Эрлингом и я очень хочу, чтобы он сегодня забил парочку, и дальше встретился с Бразилией, и чтобы там тоже он показал свое мастерство. Норвегия на данный момент собрала солидный состав и может спокойно дойти до полуфинала», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

На групповом этапе ЧМ-2026 Норвегия разгромила Ирак (4:1), победила Сенегал (3:2) и уступила Франции (1:4).

Сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 30 июня. Игра пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события игры Кот-д'Ивуар — Норвегия можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
30 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Кот-д`Ивуар
Норвегия

Источник: Соцсети Хабиба Нурмагомедова
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Хабиб Нурмагомедов
Эрлинг Холанн
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Норвегии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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