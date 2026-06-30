Газзаев — о вылете Нидерландов с ЧМ-2026 от Марокко: «Победил тот, кто больше хотел»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о победе Марокко над Нидерландами (1:1, пен. 3:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Если победила сборная Марокко, значит, она играла лучше. Это очень хорошая команда, на прошлом чемпионате мира она показала свои лучшие качества и сейчас вполне может дойти до полуфинала. У Нидерландов очень хорошие игроки, но победил тот, кто больше хотел, и на чьей стороне оказалось больше удачи. Германия тоже вылетела на ранней стадии плей-офф, хотя считалась командой, которая будет бороться за победу. Это говорит о том, что футбол выравнивается. Сборная Марокко и на групповом этапе показала хороший результат, поэтому я считаю, что в игре с Нидерландами не произошло никакой сенсации. Недооценка соперника и переоценка своих возможностей, как правило, приводят к такому результату. Это произошло и с Германией, и с Нидерландами», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Канада — Марокко состоится в субботу, 4 июля, на стадионе в Хьюстоне. Начало — в 20.00 мск.

Александр Антоняк