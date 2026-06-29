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29 июня, 19:08

Синнер победил Кецмановича в пяти сетах и вышел во второй круг Уимблдона

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира Янник Синнер с трудом пробился во второй круг Уимблдона.

В первом круге итальянец победил 50-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Матч длился 3 часа 32 минуты.

Синнер сделал за игру 31 эйс, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. У Кецмановича — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

Синнер во втором круге сыграет с португальцем Нуну Боржешем.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона
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Теннис
Уимблдон
Янник Синнер
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