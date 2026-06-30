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Сегодня, 16:00

Когда играют Месси и Роналду в плей-офф ЧМ-2026 по футболу

В 1/16 финала ЧМ Аргентина сыграет с Кабо-Верде, Португалия — с Хорватией
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Аргентины и Португалии примут участие в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Аргентина заняла первое место в группе J, набрав 9 очков. В 1/16 финала команда Лионеля Месси встретится с Кабо-Верде, игра пройдет в ночь на субботу, 4 июля, и начнется в 1.00 по московскому времени.

Португалия завершила групповой этап на второй строчке таблицы группы К с 5 очками. В 1/16 финала команда Криштиану Роналду сыграет с Хорватией, матч пройдет в ночь на пятницу, 3 июля, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде. Решающая игра состоится 19 июля. Действующими чемпионами мира являются аргентинцы.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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