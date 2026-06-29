Бразилия — Япония: Дуглас Сантос, Винисиус, Маэда и Уэда — в старте, Неймар — в запасе
Сборные Бразилии и Японии объявили стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира. Матч начнется в 20.00 мск.
Бразилия: Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Бруно Гимараэс, Пакета, Каземиро, Кунья, Райан, Винисиус,
Запасные: Вевертон, Эдерсон, Ибаньес, Лео Перейра, Сандро, Бремер, Данило, Фабиньо, Эдерсон, Луис Энрике, Мартинелли, Неймар, Тиаго, Эндрик.
Япония: Судзуки, Томиясу, Хироки Ито, Танигути, Дзюня Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Маэда, Уэда.
Запасные: Хаякава, Осако, Гото, Сиогаи, Судзуки, Ватанабе, Итакура, Кубо, Матино, Нагатомо, Огава, Секо, Сугавара, Танака.
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