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Сегодня, 18:38

Бразилия — Япония: Дуглас Сантос, Винисиус, Маэда и Уэда — в старте, Неймар — в запасе

Руслан Минаев

Сборные Бразилии и Японии объявили стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира. Матч начнется в 20.00 мск.

Бразилия: Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Бруно Гимараэс, Пакета, Каземиро, Кунья, Райан, Винисиус,

Запасные: Вевертон, Эдерсон, Ибаньес, Лео Перейра, Сандро, Бремер, Данило, Фабиньо, Эдерсон, Луис Энрике, Мартинелли, Неймар, Тиаго, Эндрик.

Япония: Судзуки, Томиясу, Хироки Ито, Танигути, Дзюня Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Маэда, Уэда.

Запасные: Хаякава, Осако, Гото, Сиогаи, Судзуки, Ватанабе, Итакура, Кубо, Матино, Нагатомо, Огава, Секо, Сугавара, Танака.

Бразилия&nbsp;&mdash; Япония: онлайн-трансляция.Бразилия — Япония: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

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