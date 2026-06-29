Сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

30 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Мнения о матче Кот-д'Ивуар — Норвегия

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерсе Фаэ после выхода команды в плей-офф отметил характер своих футболистов.

«Первое слово, которое приходит на ум, — это гордость. Мы знали, что сможем это сделать, и знали, что это будет сложно. Но мы сделали это. Более того, мы заняли второе место. Мы счастливы и гордимся, но смотрим ещё дальше. Мы хорошо отдохнём перед следующим матчем. Кот-д'Ивуар заслуживает этого, может наслаждаться и праздновать сегодня вечером. Они могут продолжать болеть за нас, чтобы мы смогли пройти как можно дальше».

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен перед решающей стадией турнира подчеркивал важность готовности к матчам на вылет.

«У сборной Кот-д'Ивуара хороший баланс в полузащите: плеймейкер, умеющий быстро перемещаться по полю, и игрок, стабилизирующий игру. У них также есть два хороших вингера, нападающий, который способен как контролировать мяч, так и уходить за спину защитникам, два мощных центральных защитника. У них очень качественная команда, но и мы хороши, когда играем на максимуме своих возможностей. Так что посмотрим, что будет дальше. Мы предоставили футболистам дополнительный день отдыха [за счёт изменений в составе перед матчем с Францией], поэтому теперь должны быть с оппонентом на равных по физической подготовке, что, на мой взгляд, является одним из их главных преимуществ».

Коэффициенты букмекеров на матч Кот-д'Ивуар — Норвегия

Букмекеры считают Норвегию фаворитом встречи. Победа команды Столе Сольбаккена оценивается коэффициентом 2.08. Ничья идет за 3.55, победа Кот-д'Ивуара — за 3.77.