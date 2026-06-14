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Судейство

Сегодня, 10:50

Бразилия — Марокко: ВАР отменил угловой удар. До ЧМ-2026 это было запрещено

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 82-й минуте матча ЧМ-2026 Бразилия — Марокко (1:1) судья Славко Винчич ошибочно назначил угловой удар в пользу бразильцев, решив, что мяч ушел за линию ворот от ноги марокканца Айюба Буадди.

Неверное решение арбитра было оперативно исправлено с помощью его видеоассистентов Бастиана Данкерта, Вилли Делажо и Ивана Бебека. В отличие от Винчича на одном из повторов им было видно, что мяч выбил за поле Матеус Кунья. Об этом они сообщили судье, который моментально отменил угловой и назначил удар от ворот.

Судья Славко Винчич.

Это пример использования одного из новых правил, вступивших в силу летом. ФИФА разрешила использовать ВАР для проверки явно ошибочно назначенного углового удара при условии, что такая проверка может быть осуществлена оперативно и без задержки возобновления игры. Это сделано в первую очередь для чемпионата мира, где техника и технологии позволяют судьям действовать очень быстро. Применение новшества в других турнирах и соревнованиях необязательно и зависит от решения их организаторов. Не везде это выполнимо технически.

Чемпионат мира. Группа C.
14 июня, 01:00. MetLife Stadium (Ист-Рутерфорд)
Бразилия
1:1
Марокко

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