Болельщики сборной Испании отпраздновали в стиле Норвегии выход в финал ЧМ-2026

Болельщики сборной Испании в фан-зоне чемпионата мира-2026 в Мадриде отпраздновали победу над Францией (2:0) в полуфинале турнира в стиле фанатов Норвегии.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых испанские болельщики изобразили греблю веслами под стук барабана, как это было у викингов. Данный жест стал символов норвежских болельщиков на ЧМ-2026.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу