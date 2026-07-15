Жиру: «Испания провела великолепный матч, особенно с точки зрения техники»

Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал поражение французов от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Сегодня сборная Франции действительно не показала своей игры. Я очень разочарован. Испания провела великолепный матч, особенно с точки зрения техники. Родри и Дани Ольмо сыграли просто блестяще. Нужно отдать им должное. Для французских болельщиков это тяжелое поражение. Возможно, ожидания были слишком высокими, но в этом и заключается красота футбола», — приводит CBS Sports слова Жиру.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу