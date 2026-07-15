Шерки: «Отдали все силы, но этого оказалось недостаточно»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки после поражения от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026 отметил, что пока не думает о матче за 3-е место.

«Матч за 3-е место? Сейчас нам прежде всего нужно пережить то, что произошло. Это очень тяжело. Когда видишь, как нас поддерживали французы, какой ажиотаж был вокруг команды, сколько людей объединились под нашим флагом, сердце разрывается. Хочу просто сказать спасибо всем французам, которые были рядом с нами. Знайте, мы отдали все силы, но этого оказалось недостаточно», — цитирует L'Equipe Шерки.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу