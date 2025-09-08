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8 сентября 2025, 23:36

Белоруссия проиграла Шотландии в отборе ЧМ-2026, Дания разгромила Грецию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Че Адамс.
Фото Reuters

Сборная Белоруссии дома уступила Шотландии в матче квалификации отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:2.

Счет на 43-й минуте открыл форвард гостей Че Адамс. На 65-й минуте преимущество шотландцев удвоилось после автогола экс-защитника «Химок» Захара Волкова.

В другом матче группы C Дания на выезде разгромила Грецию — 3:0. По голу забили Миккель Дамсгор (32-я минута), Андреас Кристенсен (62-я) и Расмус Хейлунн (81-я).

После 2 матчей Дания (4 очка) лидирует в группе С, Шотландия (4) уступает по дополнительным показателям и идет второй, Греция (3) занимает третью позицию, а Белоруссия (0) замыкает квартет.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
08 сентября 2025, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
0:2
Шотландия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
08 сентября 2025, 21:45. Георгиос Караискакис (Пирей)
Греция
0:3
Дания
Источник: Таблица отборочного турнира ЧМ-2026
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