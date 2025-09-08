Хорватия в большинстве разгромила Черногорию в отборе чемпионата мира

Сборная Хорватии на своем поле переиграла Черногорию в матче квалификации отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:0.

По голу у хорватов забили Кристиян Якич (35-я минута), Андрей Крамарич (51-я) и Иван Перишич (90+2-я). Еще один мяч на 86-й минуте в свои ворота забил полузащитник гостей Эдвин Куч.

В параллельном матче Фарерские острова на выезде победили Гибралтар — 1:0. Единственный гол на 68-й минуте забил Мартин Агнарссон.

Хорватия (12 очков) с 4 победами в 4 встречах возглавляет группу L, опережая Чехию (12), сыгравшую пять матчей. Третье место занимают Фареры (6), четвертое — Черногория (6). Гибралтар (0) идет последним.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

08 сентября 2025, 21:45. Максимир (Загреб)