Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира

Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс стал автором победного гола в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Сенегала (3:2 д.в.).

В концовке второго дополнительного тайма при счете 2:2 арбитр Сади Мартинес после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый в ворота сенегальцев. Однако исполнение стандарта затянулось, так как сенегальский защитник Пате Сисс лег на точку пенальти и несколько минут лежал, держась за голову.

В итоге 29-летний Тилеманс реализовал одиннадцатиметровый только на 124-й минуте 44-й секунде и стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.