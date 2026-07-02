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Сегодня, 01:58

Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Юри Тилеманс (в центре) реализует пенальти.
Фото Imagn Images, Reuters

Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс стал автором победного гола в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Сенегала (3:2 д.в.).

В концовке второго дополнительного тайма при счете 2:2 арбитр Сади Мартинес после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый в ворота сенегальцев. Однако исполнение стандарта затянулось, так как сенегальский защитник Пате Сисс лег на точку пенальти и несколько минут лежал, держась за голову.

В итоге 29-летний Тилеманс реализовал одиннадцатиметровый только на 124-й минуте 44-й секунде и стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 23:00. Lumen Field (Сиэтл)
Бельгия
3:2
Сенегал
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