Бельгия — Сенегал: на 120-й минуте в ворота сенегальцев назначили пенальти, защитник Сисс лег на точку

Сборная Бельгии на 120-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Сенегала получила право пробить пенальти.

В концовке второго дополнительного тайма арбитр Сади Мартинес после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый при счете 2:2. Сенегальский защитник Пате Сисс лег на точку пенальти и несколько минут лежал, держась за голову.

Спустя несколько минут к точке подошел капитан бельгийцев Юри Тилеманс и реализовал одиннадцатиметровый, сделав счет 3:2.

Игра проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

Победитель матча сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина в 1/8 финала.