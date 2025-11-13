Футбол
Сегодня, 09:30

Англия — Сербия:онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 22.45

Сборные Англии и Сербии сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 13 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Морган Роджерс, Букайо Сака и Джон Стоунз (сборная Англии).
Фото Global Look Press

Сборные Англии и Сербии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в четверг, 13 ноября. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
13 ноября, 22:45. Wembley (Лондон)
Англия
Сербия

Следить за ключевыми событиями игры Англия — Сербия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Англия победила Сербию со счетом 5:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

