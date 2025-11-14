Англия победила Сербию, Албания обыграла Андорру в отборе чемпионата мира

Сборная Англии дома обыграла Сербию в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2026 — 2:0.

Голы забили Букайо Сака и Эберечи Эзе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

13 ноября, 22:45. Wembley (Лондон)

В параллельном матче Албания на выезде победила Андорру со счетом 1:0. Мяч забил Кристиян Аслани.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

13 ноября, 22:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп)

Англия одержала 7-ю победу подряд и с 21 очком лидирует в таблице группы K. Албания набрала 14 очков после семи матчей и гарантировала себе выход в раунд стыковых матчей. Сербия (10) лишилась шансов на попадание на ЧМ-2026, как Латвия (5) с Андоррой (1 очко после 8 игр).