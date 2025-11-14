Футбол
Сегодня, 00:39

Франция разгромила Украину и вышла на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Сборная Франции крупно переиграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:0. Игра прошла на «Парк де Пренс» в Париже.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине Килиан Мбаппе оформил дубль, а также по голу забили Майкл Олисе и Юго Экетике. Украинцы ни разу не пробили в створ ворот Майка Меньяна.

Франция заняла первое место в группе D и вышла на чемпионат мира-2026, который пройдет в США. Украина занимает 3-ю строчку — 7 очков, уступая Исландии по дополнительным показателям.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 ноября, 22:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
4:0
Украина

