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30 марта, 20:00

Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ-2026, Бразилии нужны талант и хорошая оборона»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о шансах команды на победу на чемпионате мира-2026.

— Думаю, что на двух последних чемпионатах мира, которые выиграла Бразилия, победа была достигнута благодаря отличному сочетанию таланта и обороны. История говорит об этом очень ясно. Чтобы выиграть чемпионат мира, Бразилии нужно иметь талант, а он у нас есть, и хорошо обороняться. Другого пути нет. Не думаю, что возможно победить только за счет атакующей игры, — приводит слова Анчелотти Ge.Globo.

На ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с Марокко, Гаити и Шотландией.

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