Сын Плющенко: «Не понимаю, что парагвайцы делали на чемпионате мира. Они оскорбляли Дешама, который потерял мать»

13-летний фигурист и футболист команды Медиалиги «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» высказался об игре сборной Парагвая на чемпионате мира.



— Не могу не высказаться по поводу Франции, за которую болею. Они играли в 1/8 финала с очень грязной сборной Парагвая, и показалась, что там в целом народ какой-то неадекватный. Как они оскорбляли французов, в том числе Дешама, у которого только что ушла из жизни мама! Дешам — герой, что приехал на матч в такой тяжелой ситуации. Я читал, что парагвайцы оскорбляли даже саму его маму, умершего человека. Это полный трындец, позор футбола. Не понимаю, что такая команда делала на чемпионате мира. Проигрывать эти ребятки совсем не умеют, — заявил Плющенко.