Плющенко-младший — о ЧМ-2026: «Полный бардак у бразильцев, заслуженно едут домой»

13-летний фигурист и футболист команды Медиалиги «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» жестко прокомментировал выступление сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу. Бразилия в 1/8 финала уступила Норвегии со счетом 1:2.



— Бразильцы просто обосрались. Как я и говорил, Норвегия — темная лошадка, и пока мои ожидания от них сбываются. Бразилия сама виновата. Забил бы Бруну Гимарайнс пенальти в первом тайме, кураж бы поймали — пошли бы дальше. А Холанн — просто машина. Просто как можно было дать Холанну совершить тот второй удар? Никто на него не идет, мяч между ног летит. Не понимаю. Полный бардак у бразильцев, заслуженно едут домой. Но они и не были фаворитами, говорил об этом изначально. У Карло Анчелотти первый крупный турнир с этой сборной. Не думаю, что его стоит увольнять, — заявил Плющенко-младший.