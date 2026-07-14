Франция — Испания: пенальти назначен правильно — Динь ударил Ямаля ногой

На 20-й минуте полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания судья Иван Бартон моментально отреагировал на случившееся в штрафной площади и правильно назначил пенальти в ворота французов. В том эпизоде Люка Динь действовал неосторожно, собирался выбить мяч, но вместо этого ударил ногой в бедро Ламина Ямаля.

Другого решения в такой ситуации нет — это нарушение правил, которое наказывается 11-метровым ударом.

Пенальти реализовал Микель Оярсабаль, для которого гол стал пятым на ЧМ-2026.