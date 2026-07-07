Плющенко-младший назвал Роналду величайшим футболистом планеты: «Месси играл с Хави и Иньестой, Криштиану — черт-те с кем»

13-летний фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр в колонке для «СЭ» назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира, несмотря на вылет Португалии с мундиаля.



— Мне очень хотелось, чтобы Роналду вчера выиграл. И думаю, большинство человечества болело за Португалию — многие хотели бы, чтобы история Криштиану продолжилась.



Роналду все равно великий игрок. Величайший на планете Земля, как по мне. Хоть ему и не удалось выиграть чемпионат мира... Хотя не факт... Может, он и поедет еще на один, кто знает? Вообще не удивлюсь. Роналду вышел из такой нищеты, что он обязан быть большим примером для всех. Месси-то играл много лет сразу с Хави и Иньестой, Роналдиньо. А Роналду играл черт-те с кем. Поэтому, несмотря на вчерашнее, для меня Роналду остается самым великолепным по вкладу в футбол, — считает Плющенко-младший.