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7 июля, 19:45

Плющенко-младший назвал Роналду величайшим футболистом планеты: «Месси играл с Хави и Иньестой, Криштиану — черт-те с кем»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

13-летний фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр в колонке для «СЭ» назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира, несмотря на вылет Португалии с мундиаля.

— Мне очень хотелось, чтобы Роналду вчера выиграл. И думаю, большинство человечества болело за Португалию — многие хотели бы, чтобы история Криштиану продолжилась.

Роналду все равно великий игрок. Величайший на планете Земля, как по мне. Хоть ему и не удалось выиграть чемпионат мира... Хотя не факт... Может, он и поедет еще на один, кто знает? Вообще не удивлюсь. Роналду вышел из такой нищеты, что он обязан быть большим примером для всех. Месси-то играл много лет сразу с Хави и Иньестой, Роналдиньо. А Роналду играл черт-те с кем. Поэтому, несмотря на вчерашнее, для меня Роналду остается самым великолепным по вкладу в футбол, — считает Плющенко-младший.

Колонка Александра Плющенко о&nbsp;событиях 1/8 финала ЧМ-2026, Роналду и&nbsp;Холанне.Холанн может втащить Норвегию в полуфинал. Колонка-прогноз Плющенко-младшего

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Криштиану Роналду
Александр Плющенко (Гном Гномыч)

Чемпионат мира по футболу 2026

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