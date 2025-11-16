Албания и Англия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 16 ноября

Сборные Албании и Англии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в воскресенье, 16 ноября. Игра состоится на «Национальной арене» в Тиране (Албания). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

16 ноября, 20:00. Air Albania Stadium (Тирана)

Следить за ключевыми событиями матча Албания — Англия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Англия победила Албанию со счетом 2:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.