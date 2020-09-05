Виталий Мутко: «Кто мешает создать нормальный клуб в Саранске?»

Бывший президент Российского футбольного союза и экс-министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, доволен ли он тем, как используется футбольное наследие ЧМ-2018.

«Как мы распоряжаемся футбольным наследием? В целом, я скажу, можно было бы лучше, но неплохо, потому что стадионы все работают, — сказал Мутко в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ». — Стадион в Саранске? Сейчас скажу одну умную вещь, только не обижайтесь. Значит, на самом-то деле, кто им мешает создать нормальный клуб? Нет денег? Да это все разговоры.

Вот недавно совсем мне один из руководителей региона позвонил: вот, мы опять вылетели... Но он восьмого директора ставит, они по кругу там ходят. Вот он мне звонит и спрашивает: «Мы сейчас хотим вот такого-то там назначить, вы что скажете?». А я говорю: «Слушайте, я даже комментировать не буду».

Стадион «Мордовия Арена» принял четыре матча ЧМ-2018. Сейчас там проводит домашние игры «Тамбов».