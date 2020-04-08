Смолов рассказал, как пережил нереализованный пенальти Хорватии на чемпионате мира
18:42
Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова вспомнил о нереализованном пенальти в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира-2018. В серии одиннадцатиметровых ударов он первым подошел к мячу и промахнулся.
— Было тяжело, я старался абстрагироваться, закрыться и общаться только с теми, кого я знаю, — рассказал Смолов. — Переход в «Локо» придал мне новый импульс. Я старался абстрагироваться и сосредоточиться на том, что мне нужно заново доказывать в новой команде.
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