Два года назад вы плакали. Сборная России едва не вышла в полуфинал домашнего ЧМ

Сегодня, 7 июля, исполнилось ровно два года четвертьфинальному матчу чемпионата мира-2018 Россия — Хорватия. Денис Черышев в первом тайме открыл счет, через восемь минут Андрей Крамарич забил ответный мяч. Основное время закончилось 1:1, а в дополнительное команды обменялись голами — отличились Домагой Вида и Мариу Фернандес.

В серии пенальти хорваты были более удачливы: у них попытку не реализовал только Матео Ковачич, у россиян — Федор Смолов и Мариу Фернандес.

Тем не менее, на домашнем ЧМ Россия установила лучшее достижение в истории — ранее команда ни разу не выходила в плей-офф. Хорваты же дошли до финала, где уступили Франции 2:4.