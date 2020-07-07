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Два года назад вы плакали. Сборная России едва не вышла в полуфинал домашнего ЧМ

7 июля 2020, 16:43
7 июля 2018. Сочи. 1/4 финала чемпионата мира. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти 3:4. Сборная России перед серией пенальти. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
7 июля 2018. Сочи. 1/4 финала чемпионата мира. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти 3:4. Сборная России перед серией пенальти. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Сегодня, 7 июля, исполнилось ровно два года четвертьфинальному матчу чемпионата мира-2018 Россия — Хорватия. Денис Черышев в первом тайме открыл счет, через восемь минут Андрей Крамарич забил ответный мяч. Основное время закончилось 1:1, а в дополнительное команды обменялись голами — отличились Домагой Вида и Мариу Фернандес.

В серии пенальти хорваты были более удачливы: у них попытку не реализовал только Матео Ковачич, у россиян — Федор Смолов и Мариу Фернандес.

Тем не менее, на домашнем ЧМ Россия установила лучшее достижение в истории — ранее команда ни разу не выходила в плей-офф. Хорваты же дошли до финала, где уступили Франции 2:4.

Россия — Хорватия

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