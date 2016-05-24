УЕФА: "Вопрос России, Косова и Гибралтара пока не решен"

Проблема участия сборных Косова и Гибралтара в отборочном турнире чемпионата мира-2018 пока не решена, сообщили "СЭ" в УЕФА. Соответственно сейчас непонятно, что произойдет с матчами сборной России, которая была вне конкурса включена в группу Н и должна была провести 10 товарищеских игр: с командами Бельгии (10 октября 2016-го и 31 августа 2017-го), Боснии (25 марта и 3 сентября 2017-го), Кипра (13 ноября 2016-го и 9 июня 2017-го), Эстонии (7 октября 2016-го и 7 октября 2017-го) и Греции (6 сентября 2016-го и 10 октября 2017-го).

Как известно, 13 мая конгресс ФИФА большинством голосов принял в члены Международной федерации Косово и Гибралтар. Обе ассоциации получили право участвовать в отборочном турнире ЧМ-2018. Перед УЕФА была поставлена задача найти "лучший способ", чтобы включить эти команды в соревнование.

Отборочные группы уже давно составлены. 7 из них (от А до G) состоят из 6 сборных каждая (всего 42 команды), а еще две (H и I) – из 5 (всего 10). Логично предположить, что Гибралтар могут отправить в группу Н, а Косово – в группу I к Украине, Турции, Хорватии, Финляндии и Исландии.

Но в этом случае возникает вопрос: как быть нашей команде? Она как хозяйка турнира освобождена от необходимости проходить отбор. Но уже получила возможность провести 10 контрольных встреч, о которых шла речь выше. Если в группе Н появится Гибралтар, все эти игры перейдут к нему.

"Решением вопроса займется рабочая группа. Она будет создана по решению исполнительного комитета УЕФА, заседавшего в Базеле", – говорится в сообщении УЕФА, присланном в "СЭ". (Александр БОБРОВ)