Удивительное равенство перед отборочным циклом чемпионата мира-2022.

Сборные России и Словакии до 2021 года провели 9 матчей, у каждой команды — по 3 победы плюс 3 ничьи, разность мячей — 8-8. Эмоции — от фраз вроде «В команде витает вирус безразличия» до «Думали, мы этот колхоз не обыграем?»

Товарищеские матчи

29 мая 1994. Россия — Словакия — 2:1 (Пятницкий, 49. Цымбаларь, 59 — Титтель, 34).

8 марта 1995. Словакия — Россия — 2:1 (Дубовски, 29, 69 — Карпин, 78).

31 мая 2000. Россия — Словакия — 1:1 (Бесчастных, 60 — Уйилаки, 25).

26 мая 2014. Россия — Словакия — 1:0 (Кержаков, 82).

Здесь — разброс по времени и в результатах. От игры перед чемпионатом мира-1994, когда Павел Садырин перед вылетом в США пытался заново собрать команду после уничтожившего ее «письма 14». До встречи перед ЧМ-2014, на котором сборную Фабио Капелло ждал провал после бодрого отборочного цикла.

Между ними — два весенних матча сборной при Олеге Романцеве. В первом из них ворота защищал Черчесов, а россияне уступили в Кошице, притом что здорово выступали в отборе Евро-96. Второй матч — не самая нужная игра двух команд, пролетевших мимо Евро-2000. Главный тренер пропустил пресс-конференцию после встречи, а Михаил Гершкович прямо сказал: «В коллективе, увы, витает вирус безразличия. Игроки выходят на поле без огня в глазах, так что в перерыве приходится повышать голос». Россияне долго переживали боль ничьей с Украиной.

12 октября 2005 года. Братислава. Словакия — Россия — 0:0. Дмитрий Кириченко против Камила Чонтофальски. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат мира. Отборочный турнир

4 сентября 2004. Россия — Словакия — 1:1 (Булыкин, 14 — Виттек, 87).

12 октября 2005. Словакия — Россия — 0:0.

Домашняя ничья команды Георгия Ярцева со словаками на «Динамо» — первая в истории осечка России на старте отборочного турнира чемпионата мира. Гости ушли от поражения в концовке, выделявшийся в их составе вратарь «Зенита» Чонтофальски отразил пенальти Каряки по ходу второго тайма.

Матч в Братиславе подвел черту под неудачным циклом. Юрию Семину не удалось добиться нужной победы и вытащить сборную в стыки ЧМ-2006. Словаки этой унылой ничьей сохранили второе место при равенстве очков с россиянами, которые в том отборе пережили ночной позор 1:7 в Португалии.

7 октября 2011 года. Жилина. Словакия — Россия — 0:1. В атаке Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

7 сентября 2010. Россия — Словакия — 0:1 (Стох, 27).

7 октября 2011. Словакия — Россия — 0:1 (Дзагоев, 71).

Россияне начали новый цикл после шока Марибора-2009 с Диком Адвокатом. Соотечественник Гуса Хиддинка должен был извлечь самое лучшее из потерявшей почти год бронзовой команды. При этом старт отбора Евро-2012 получился противоречивым — поражение от участника ЧМ-2010 при качественной игре и единственной ошибке Акинфеева.

К концу отборочного турнира Россия расставила все на свои места и уверенно вышла в финальный турнир в Польше и на Украине. Победу в Жилине принес гол Дзагоева в ворота Мухи со срезкой от Дюрицы. Широков подарил журналистам мем: «Вы думали, мы сюда приехали — и этот колхоз не обыграем?!» Вдогонку ироничный зенитовец назвал одноклубника Губочана «председателем колхоза».

15 июня 2016 года. Лилль. Россия — Словакия — 1:2. Гол Владимира Вайсса. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат Европы. Финальный турнир

15 июня 2016. Россия — Словакия — 1:2 (Глушаков, 80 — Вайсс, 32. Хамшик, 45).

Матч-неудача для россиян после волевой ничьей с Англией на старте Евро-2016. Команда Леонида Слуцкого пропустила две яркие атаки: сначала зевнула выпад Вайсса, а потом его розыгрыш углового с Хамшиком перед перерывом, когда Шатов (лучший на поле в этот день) и Головин отвлеклись на рукопожатие и потеряли соперников. Вместе с негативным исходом встречи в Лилле в минус пошла очередная нерезультативная игра тройки Кокорин — Смолов — Дзюба, в плюс — полезный выход Глушакова и Мамаева.

«Сопли жевать нет времени!» — инсайд Ильи Казакова про первую реплику Слуцкого в раздевалке после матча со словаками. Перед решающей игрой с Уэльсом случился инцидент в «тренажерном зале» между Широковым и Глушаковым со случайным рассечением брови Мамаеву. Дальше россиян ждал полный провал: смена состава и разгром 0:3 в Тулузе, новая волна хейта яркой по именам сборной до и после вечеринки Кокорина и Мамаева в Монте-Карло.