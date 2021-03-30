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Словакия — Россия: сборная, в которой не назовут соперника «колхозом»

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:20
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня наша национальная команда проведет третий матч в мартовском мини-цикле отборочного турнира ЧМ-2022.
Станислав Черчесов.«Игрока с фамилией Жемчужина у нас в команде нет». Черчесов и Фомин — перед матчем со Словакией

Сборная России не бывала в Словакии почти 10 лет. Тогда команда Дика Адвоката одержала тяжелую победу в Жилине (1:0) и почти гарантировала себе выход на Евро-2012 — оставалось только взять три очка у Андорры дома. Все эти обстоятельства вряд ли сейчас кто-то сейчас вспомнит, зато в памяти крепко засели слова Романа Широкова после той встречи: «Вы думали, мы сюда приехали — и этот колхоз не обыграем?!» Наверное, тогда наши футболисты имели основания называть словацкую команду «колхозом», хотя за год до этого на чемпионат мира в ЮАР ездила как раз она, а не мы. Но сейчас, уверен, никому из нынешнего состава и в голову не придет такая оценка соперника.

Сейчас у нас очень приземленная в хорошем смысле команда. Осенью перед матчами еврокубков мы высокомерно смотрели на «Брюгге» и «Зальцбург», но в итоге прилично от них получили. Все плохо тогда было и у сборной. Прошло полгода, и Россия уже по-другому смотрит на соперников, точно не свысока. Важная и тяжелая победа над Словенией одержана во многом потому, что к игре с ней отнеслись правильно.

Нет сомнений, что ровно с таким же настроем сборная подойдет и к словакам. Да, в первых турах оппонент не смог победить ни Кипр, ни Мальту, но в его составе есть люди из «Интера» и «Наполи», «Герты» и «Ньюкасла». Представительство наших легионеров в топовых европейских лигах несколько меньше.

Конечно, есть те, кто говорит, что не стоит делать событие из успеха против Словении. Но важен контекст: после шестиматчевой серии без побед в конце прошлого года (в контрольных спаррингах и Лиге наций) сборная взяла шесть очков на старте отборочного турнира чемпионата мира-2022. Выигрыш в Трнаве способен вернуть то ощущение, которое сохранялось во время отбора на Евро. Да, Бельгии россияне дважды уступили без шансов, зато Шотландию, прямого конкурента за выход из группы, прошли очень уверенно.

Нынешняя сборная России умеет брать свое — обыгрывать равных и более слабых. Сложиться в Словакии может по-разному, но вопросов по настрою возникнуть не должно.

Словакия — Россия

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