Дебют Карпина в сборной: спел гимн, попал на баннер и сыграл вничью с Хорватией

Моменты первого матча сборной России с Валерием Карпиным — с Хорватией в «Лужниках» (0:0) в отборе чемпионата мира-2022.

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Выбор Карпина на матч с Хорватией: четыре защитника, активная средняя линия и ни одного центрального нападающего в стартовом составе.

В середине августа тренер защитил свое решение включить «всего» трех номинальных форвардов в «полурасширенный» список. В первый день осень Смолов и Заболотный остались в запасе, а Тюкавин (вместе с Фоминым) — вне заявки.

В «старте» вместе с другими полузащитниками появился Захарян — самый юный дебютант в истории национальной команды после Акинфеева. В команде, где все капитаны — и даже Захарян, повязку получил Джикия.

Первым номером из пяти голкиперов тренер вратарей Виталий Кафанов определил Гильерме. Карпин постоянно дистанцировался от этого вопроса, хотя на предматчевой пресс-конференции не стал снимать с себя итоговой ответственности.

«Спал нормально. Да, волнение присутствует. Нормальное состояние перед игрой. Гильерме в воротах. Почему? Зачем объяснение? Потому что Виталий Кафанов сделал выбор. Я не спрашивал, мне не очень интересно», — сказал Карпин в телеинтервью перед матчем.

Стадион

Большой футбол вернулся в «Лужники», которые после финала чемпионата мира-2018 Франция — Хорватия приняли всего четыре топ-матча. За три года на главной столичной арене прошли три игры ЦСКА в Лиге чемпионов осенью 2018-го и отборочная встреча Евро-2020 России с Шотландии в 2019-м.

За три дня до матча Россия — Хорватия лимит допуска болельщиков после договоренности РФС с Роспотребнадзором был поднят с 3 тысяч зрителей до более чем 20 тысяч. Дополнительно на стадион разрешили пустить привитых или переболевших зрителей.

Перед игрой публика тепло приветствовала чемпионов мира из сборной России по пляжному футболу. «Наши парни» завоевали третье в истории золото в предыдущее воскресенье в «Лужниках» на песке временного стадиона.

Гимн

Национальный гимн исполнили дети в майках «Наши парни». Карпин и сборники подпевали.

На секторах трибуны за одними из ворот был развернут баннер с изображением тренера и слоганом «Погнали!» Сам специалист делился мыслями о посыле на пресс-конференции после объявления состава — в любой доступной теме от «Поехали!» до «Погнали наши городских».

Матч

«Игра была равна» — одна из популярных цитат раннего Карпина-тренера, которая подходит под описание футбола без большого числа событий. И каждое из них могло определить итоговый результат.

Начало от россиян было активным и агрессивным при встрече соперника, но без продолжения. Первый опасный момент россиян ударом завершил Захарян. Первый фол во встрече и сразу под предупреждение после получаса игры сделал Баринов. Остроту у своих ворот хозяева поля получили перед перерывом, когда Гильерме с Дивеевым и компанией пришлось сделать несколько подкатов и выносов.

После перерыва Карпин выпустил Заболотного, под концовку отправил вперед Бакаева и Черышева, при микроповреждениях Джикии и Фернандеса заменил только русского бразильца и начал с ничьей против хорватов. При всем старании Влашича, Пашалича и других звезд команда Златко Далича на фоне кадровых изменений вряд ли могла провести матч, близкий к своему же уровню ЧМ-2018. При этом и россияне после короткого сбора вряд ли могли уловить и реализовать желание нового тренера заиграть смелее и принципиально иначе в сравнении с Евро-2020.

0:0 с Хорватией в Москве — точно так же начал Гус Хиддинк в отборе Евро-2008. Сейчас сборная сохранила равенство с хорватами к середине отбора ЧМ-2022. Дальше — выезд на Кипр и встреча с Мальтой на стадионе «Спартака».