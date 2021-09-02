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Россия — Хорватия: добротные нули

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:10
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Марио Фернандес (справа) и Иван Перишич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Валерий Карпин и Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Марио Фернандес (справа) и Иван Перишич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Матч — главное событие осени в российском футболе завершился ничьей без голов.

Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа H
Россия — Хорватия — 0:0
Россия: Гильерме, Марио Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев (Ерохин, 84), Баринов, Головин, Миранчук (Заболотный, 46), Ионов (Черышев, 70), Захарян (Бакаев, 70).
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливая, 75), Крамарич (Оршич, 75).
Предупреждения: Баринов, 35. Черышев, 90+4.
Судьи: Рейншрейбер. Хассан, Яркони (все — Израиль).
ВАР: Гринфельд. Фуксман (оба — Израиль).
1 сентября. Москва. Стадион «Лужники».

Валерий Карпин во&nbsp;время матча Россия&nbsp;&mdash; Хорватия (0:0) в &laquo;Лужниках&raquo; 1&nbsp;сентября.Дебют Карпина в сборной: спел гимн, попал на баннер и сыграл вничью с Хорватией

«Играть агрессивно и никого не бояться», — с таким манифестом Валерий Карпин подходил к своему дебютному матчу во главе сборной России. Исходя из этого, не удивило появление в стартовом составе 18-летнего Арсена Захаряна, для которого, как и для Карпина, это была первая игра в национальной команде. Моложе динамовца среди новичков был только Игорь Акинфеев — он провел свою первую встречу, будучи на несколько месяцев младше.

Карпин удивил многих, пригласив на первый набор аж пять голкиперов — и при этом всего трех форвардов. Главный тренер не раз подчеркивал, что вообще не лезет во вратарскую кухню, и выбор на этой позиции целиком и полностью лежит на Виталии Кафанове. В итоге выбор пал на Гильерме, который не выступал за сборную с тех самых 0:5 в Белграде. В остальном все решал Карпин, и Валерий выставил состав вообще без номинальных нападающих. Это удивило еще и потому, что Федор Смолов на старте чемпионата действовал результативно и в целом выглядел убедительно.

Что касается интриги с капитанской повязкой, которая внезапно возникла на предматчевой пресс-конференции, то здесь все разрешилось максимально предсказуемо — команду на поле вывел Георгий Джикия.

В футболе россиян очень хотелось увидеть хорошее, и глаз цеплялся за любую мелочь. Неплохо двигались, уместно играли пятками, опаснее обычного бросали мяч из аута. И здорово прессинговали — в этом плане Алексей Ионов и Алексей Миранчук (ему Карпин отвел роль «ложной девятки») приносили больше пользы, нежели в атакующих действиях. Поначалу возникало ощущение, что наши играют с каким-то другим настроением и охотнее идут вперед. Но фактических доказательств тому оказалось очень мало. За весь тайм нанесен только один действительно опасный удар — приложился Захарян.

1 сентября. Москва. Россия &mdash; Хорватия &mdash; 0:0.Ничья с хорватами — это хорошо или плохо? Расклады для сборной России в группе ЧМ-2022

К середине тайма матч перетек в ожидаемое русло. Хорваты забрали мяч, наши стойко и активно оборонялись. Правда, в концовке гости прижали Россию к воротам и три моментика у ворот Гильерме все же создали. На фоне весьма сдержанной 45-минутки каждый из этих подходов вполне тянул на значимое событие.

В перерыве Карпин убрал Миранчука и выпустил Антона Заболотного. Как ни странно, после перехода на игру с габаритным форвардом у россиян стало больше скоростных атак. Тут нужно оговориться: больше примерно на три, в первой половине чего-то подобного не было вовсе. Впрочем, никакого результата эти выпады не принесли. Как и опасный, но, увы, чуть неточный удар Игоря Дивеева после углового ближе к финальному свистку. Хорваты же оказались не так и страшны, и ни в чем команду Карпина не превзошли. Так и закончили по нулям.

Это был далеко не самый фееричный матч. Сборная в первой встрече при Карпине отработала добротно и добилась стратегически приемлемого результата. Боялись ли наши соперника? Нет, но с более сильным соперником главный тренер разумно предпочел сыграть максимально аккуратно. Возможно, хотелось увидеть больше агрессии, но по этому пункту уместнее спрашивать после Кипра и Мальты.

Кстати, словенцы и словаки в параллельном матче тоже сделали вничью, так что группу по-прежнему возглавляют Хорватия и Россия.

Словения — Словакия — 1:1 (Стоянович, 42 — Боженик, 32).
Мальта — Кипр — 3:0 (Аттард, 44, 54. Дж.Мбонг, 46). Удаление: Сотериу (Кипр), 40.

И

В

Н

П

М

О

1. Хорватия

4

2

1

1

4-1

7

2. Россия

4

2

1

1

6-4

7

3. Словакия

4

1

3

0

5-4

6

4. Словения

4

1

1

2

3-4

4

5. Мальта

4

1

1

2

6-8

4

6. Кипр

4

1

1

2

1-4

4

Оставшиеся матчи
4 сентября. Словакия — Хорватия, Кипр — Россия, Словения — Мальта.
7 сентября. Хорватия — Словения, Россия — Мальта, Словакия — Кипр.
8 октября. Кипр — Хорватия, Россия — Словакия, Мальта — Словения.
11 октября. Хорватия — Словакия, Словения — Россия, Кипр — Мальта.
11 ноября. Мальта — Хорватия, Россия — Кипр, Словакия — Словения.
14 ноября. Хорватия — Россия, Словения — Кипр, Мальта — Словакия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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