Матч — главное событие осени в российском футболе завершился ничьей без голов.

Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа H

Россия — Хорватия — 0:0

Россия: Гильерме, Марио Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев (Ерохин, 84), Баринов, Головин, Миранчук (Заболотный, 46), Ионов (Черышев, 70), Захарян (Бакаев, 70).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливая, 75), Крамарич (Оршич, 75).

Предупреждения: Баринов, 35. Черышев, 90+4.

Судьи: Рейншрейбер. Хассан, Яркони (все — Израиль).

ВАР: Гринфельд. Фуксман (оба — Израиль).

1 сентября. Москва. Стадион «Лужники».

«Играть агрессивно и никого не бояться», — с таким манифестом Валерий Карпин подходил к своему дебютному матчу во главе сборной России. Исходя из этого, не удивило появление в стартовом составе 18-летнего Арсена Захаряна, для которого, как и для Карпина, это была первая игра в национальной команде. Моложе динамовца среди новичков был только Игорь Акинфеев — он провел свою первую встречу, будучи на несколько месяцев младше.

Карпин удивил многих, пригласив на первый набор аж пять голкиперов — и при этом всего трех форвардов. Главный тренер не раз подчеркивал, что вообще не лезет во вратарскую кухню, и выбор на этой позиции целиком и полностью лежит на Виталии Кафанове. В итоге выбор пал на Гильерме, который не выступал за сборную с тех самых 0:5 в Белграде. В остальном все решал Карпин, и Валерий выставил состав вообще без номинальных нападающих. Это удивило еще и потому, что Федор Смолов на старте чемпионата действовал результативно и в целом выглядел убедительно.

Что касается интриги с капитанской повязкой, которая внезапно возникла на предматчевой пресс-конференции, то здесь все разрешилось максимально предсказуемо — команду на поле вывел Георгий Джикия.

В футболе россиян очень хотелось увидеть хорошее, и глаз цеплялся за любую мелочь. Неплохо двигались, уместно играли пятками, опаснее обычного бросали мяч из аута. И здорово прессинговали — в этом плане Алексей Ионов и Алексей Миранчук (ему Карпин отвел роль «ложной девятки») приносили больше пользы, нежели в атакующих действиях. Поначалу возникало ощущение, что наши играют с каким-то другим настроением и охотнее идут вперед. Но фактических доказательств тому оказалось очень мало. За весь тайм нанесен только один действительно опасный удар — приложился Захарян.

К середине тайма матч перетек в ожидаемое русло. Хорваты забрали мяч, наши стойко и активно оборонялись. Правда, в концовке гости прижали Россию к воротам и три моментика у ворот Гильерме все же создали. На фоне весьма сдержанной 45-минутки каждый из этих подходов вполне тянул на значимое событие.

В перерыве Карпин убрал Миранчука и выпустил Антона Заболотного. Как ни странно, после перехода на игру с габаритным форвардом у россиян стало больше скоростных атак. Тут нужно оговориться: больше примерно на три, в первой половине чего-то подобного не было вовсе. Впрочем, никакого результата эти выпады не принесли. Как и опасный, но, увы, чуть неточный удар Игоря Дивеева после углового ближе к финальному свистку. Хорваты же оказались не так и страшны, и ни в чем команду Карпина не превзошли. Так и закончили по нулям.

Это был далеко не самый фееричный матч. Сборная в первой встрече при Карпине отработала добротно и добилась стратегически приемлемого результата. Боялись ли наши соперника? Нет, но с более сильным соперником главный тренер разумно предпочел сыграть максимально аккуратно. Возможно, хотелось увидеть больше агрессии, но по этому пункту уместнее спрашивать после Кипра и Мальты.

Кстати, словенцы и словаки в параллельном матче тоже сделали вничью, так что группу по-прежнему возглавляют Хорватия и Россия.

Словения — Словакия — 1:1 (Стоянович, 42 — Боженик, 32).

Мальта — Кипр — 3:0 (Аттард, 44, 54. Дж.Мбонг, 46). Удаление: Сотериу (Кипр), 40.

И В Н П М О 1. Хорватия 4 2 1 1 4-1 7 2. Россия 4 2 1 1 6-4 7 3. Словакия 4 1 3 0 5-4 6 4. Словения 4 1 1 2 3-4 4 5. Мальта 4 1 1 2 6-8 4 6. Кипр 4 1 1 2 1-4 4

Оставшиеся матчи

4 сентября. Словакия — Хорватия, Кипр — Россия, Словения — Мальта.

7 сентября. Хорватия — Словения, Россия — Мальта, Словакия — Кипр.

8 октября. Кипр — Хорватия, Россия — Словакия, Мальта — Словения.

11 октября. Хорватия — Словакия, Словения — Россия, Кипр — Мальта.

11 ноября. Мальта — Хорватия, Россия — Кипр, Словакия — Словения.

14 ноября. Хорватия — Россия, Словения — Кипр, Мальта — Словакия.