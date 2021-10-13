У Роналду 10-й хет-трик за сборную, в Албании поляков забросали бутылками, Дания едет в Катар

Обзор состоявшихся во вторник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Волевая Шотландия

Группа F

Дания — Австрия — 1:0 (Меле, 53).

Фареры — Шотландия — 0:1 (Дайкс, 86)

Израиль — Молдавия — 2:1 (Захави, 28. Даббур, 49 — Ноколаэску, 90+4).

Дании с ее фантастической разностью мячей и серией из семи побед подряд достаточно было сыграть вничью, чтобы стать третьим участником финального турнира ЧМ-2022 после Катара и Германии. Австрийцы держались, как могли, вратарь Бахманн порой творил чудеса, однако его все же перехитрил Меле. Защитник «Аталанты» показал, что будет закручивать мяч в дальний угол, а когда вратарь начал движение, пробил низом под ближнюю штангу.

Теперь интересно, сможет ли Дания до конца отборочного цикла не пропустить? На данный момент у команды Каспера Юльманна 27 забитых и ни одного пропущенного мяча. И все это — без рассчитывающего вернуться в футбол Кристиана Эриксена! Датчане справились и с травмами Дольберга и Брэйтуэйта.

Второе место в этой группе должна удержать Шотландия с ее фантастической волей к победе. Второй тур подряд эта сборная добивается результата на последних минутах, а ее главный герой — Дайкс. Нападающий отличился в четырех матчах подряд, и трижды его мячи оказывались победными. Для выхода в стыки шотландцам достаточно в следующем туре обыграть на выезде Молдавию.

И В Н П М О 1. Дания 8 8 0 0 27-0 24 2. Шотландия 8 5 2 1 13-7 17 3. Израиль 8 4 1 3 18-15 13 4. Австрия 8 3 1 4 11-14 10 5. Фареры 8 1 1 6 4-17 4 6. Молдавия 8 0 1 7 4-24 1

12 ноября. Дания — Фареры, Молдавия — Шотландия, Австрия — Израиль.

Кейн снова не забил

Группа I

Англия — Венгрия — 1:1 (Стоунс, 35 — Шоллои, 24, с пенальти).

Албания — Польша — 0:1 (Свидерски, 77).

Сан-Марино — Андорра — 0:3 (Марк Пуйоль, 10. Серхи Морено, 53. Куку, 89).

В прошлом туре англичане побили свой рекорд 1966 года и в двенадцатый раз в календарном году сыграли на ноль. Кроме того, беспроигрышная серия команды «Трех львов» достигла 18 матчей, чего не случалось с 1990-го. Во вторник, правда, пришлось отыгрываться из-за пенальти, который на ровном месте заработал Шоу.

Hungary lead England at Wembley ? pic.twitter.com/Gj41aQ4GH1 — ESPN FC (@ESPNFC) October 12, 2021

Защитник не увидел соперника и попал ему ногой в голову. Другой игрок обороны — Стоунс — принес хозяевам ничью, хотя все ждали от вице-чемпионов Европы победы. Не хватило гола Кейна, который прервал начавшуюся в 2017 году серию из 15 отборочных матчей с забитыми мячами. Впрочем, у Англии такой календарь, что оформление путевки в Катар — вопрос времени.

John Stones gets England back on level terms! ??? pic.twitter.com/aGLohoAZpW — ESPN FC (@ESPNFC) October 12, 2021

И все же в центре внимания в этот вечер была во многом судьбоносная для обеих команд игра Албании и Польши. Сначала речь шла исключительно о турнирной ситуации, однако постарались — со знаком «минус» — болельщики хозяев. Когда Свидерски классным ударом с лета открыл счет, праздновавших гол поляков закидали бутылками. Французский арбитр Клеман Тюрпен увел команды в раздевалку, и не было понятно, продолжится ли игра. В итоге матч возобновился, однако пауза сбила настрой Албании. Учитывая предстоящий визит в Англию и то, что Польшу в следующем туре ждет Андорра, вопрос как с первым, так и со вторым местом должен решиться за тур до финиша.

? Скандал в матче Албании и Польши. Игру остановили после того, как фанаты закидали игроков бутылками



Матч в Тиране взорвался на 77-й минуте. Свидерский открыл счет, а после этого начался хаос



Игру возобновили после паузы, поляки победили, а хозяев точно ждет разбирательство pic.twitter.com/pb60qwUCED — Матч ТВ (@MatchTV) October 12, 2021

И пару слов о битве футбольных карликов. В Андорре, которая никогда не забивала три мяча за игру, праздник по случаю первой в истории крупной победы.

И В Н П М О 1. Англия 8 6 2 0 24-3 20 2. Польша 8 5 2 1 25-8 17 3. Албания 8 5 0 3 11-7 15 4. Венгрия 8 3 2 3 13-12 11 5. Андорра 8 2 0 6 7-19 6 6. Сан-Марино 8 0 0 8 1-32 0

12 ноября. Англия — Албания, Андорра — Польша, Венгрия — Сан-Марино.

Сербия пока первая

Группа А

Португалия — Люксембург — 5:0 (Криштиану Роналду, 8, с пенальти, 13, с пенальти, 87. Бруну Фернандеш, 17. Жоау Палинья, 59).

Сербия — Азербайджан — 3:1 (Влахович, 30, с пенальти, 52. Тадич, 83, с пенальти — Махмудов, 45).

Криштиану Роналду, естественно, забил, причем теперь Люксембург стал любимым клиентом португальской звезды. До этого Криш по семь раз отправлял мяч в ворота Швеции и Литвы, а Люксембург пострадал от него уже девять раз. Роналду показал железную выдержку, когда ему пришлось перебивать второй 11-метровый.

Хет-Криштиану Трик-Роналду. Теперь у португальца больше всех в истории трёшек на уровне национальных сборных ?



??? мяча в ворота Люксембурга стали 10-м хет-триком в карьере Рона за Португалию ??



Так выглядит величие ? pic.twitter.com/JPMgCAFx6L — Матч ТВ (@MatchTV) October 12, 2021

Но даже если бы он промахнулся, вряд ли у Португалии возникли бы какие-то проблемы. Руй Патрисиу в своем 100-м матче за сборную откровенно скучал. Зато на трибунах было весело. Болельщики увидели пять мячей и хет-трик Роналду — 58-й в карьере и десятый за сборную. Последнее — мировой рекорд, но у португальца есть еще ориентиры. По числу голов в отборочных турнирах (36) он догнал иранца Али Даеи. До имеющего лучший результат в истории гватемальца Карлоса Руиса осталось всего три мяча.

? International hat-tricks for Cristiano Ronaldo ? pic.twitter.com/ydUDlSNjgp — B/R Football (@brfootball) October 12, 2021

В Белграде тоже все началось с пенальти, который заработал и реализовал Влахович. Кажется, отличившийся в третьем подряд матче за сборную одноклубник Кокорина по «Фиорентине» сменил Митровича в роли ударного форварда сербов. Однако, в отличие от Португалии, балканская команда не развила свой успех и перед уходом на перерыв пропустила от Махмудова.

??? Эх, Райкович. Снял шикарный видеоурок на тему: «Как не нужно играть на выходе».



Привоз вечера ? pic.twitter.com/vdczkjGG2l — Матч ТВ (@MatchTV) October 12, 2021

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сатурна» — главная звезда Азербайджана в этом отборочном цикле, и его третий гол заставил сербов все начинать заново: проблемы партнерам создал Райкович, который возомнил себя Нойером, пошел в обводку и фактически лично зажег на табло вторую единицу. Но хорошо то, что хорошо кончается. Влахович стал героем вечера, а Сербия — лидер группы. Однако у Португалии есть игра в запасе, и в последнем туре она примет своего главного конкурента в Лиссабоне.

?? 21-year-old Du?an Vlahovi? has now scored in 3 consecutive international games ?#WCQ pic.twitter.com/x7yLjlLuhw — UEFA Nations League (@EURO2024) October 12, 2021

И В Н П М О 1. Сербия 7 5 2 0 16-8 17 2. Португалия 6 5 1 0 16-4 16 3. Люксембург 6 2 0 4 5-14 6 4. Ирландия 6 1 2 3 8-8 5 5. Азербайджан 7 0 1 6 4-15 1

11 ноября. Ирландия — Португалия, Азербайджан — Люксембург.

Якин догнал Манчини

Группа С

Литва — Швейцария — 0:4 (Эмболо, 31, 45. Штеффен, 42. Гавранович, 90+4) .

Болгария — Северная Ирландия — 2:1 (Неделев, 53, 63 — Вашингтон, 35).

Несколько дней назад литовцы устроили праздник своим болельщикам, одержав первую победу в этом цикле. Но одно дело играть с пребывающими в перманентном кризисе болгарами, и совсем другое — крепкая Швейцария. Прибалтийская сборная продержалась до первого гола Эмболо при подаче углового, после чего гости уже более чем уверенно довели дело до победы.

Команда Мурата Якина сравнялась по очкам с Италией, и теперь судьба прямой путевки в Катар решится 12 ноября в очном споре экс-наставника «Спартака» с бывшим главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. Кстати, Якин — первый специалист, который начал карьеру в сборной Швейцарии с четырех «сухих» матчей.

0 — Murat Yakin ist der erste @nati_sfv_asf Trainer der Geschichte, unter dem die Schweiz in den ersten vier Pflichtspielen kein einziges Gegentor kassiert. Null. #LTUSUI pic.twitter.com/XH1377Ub0W — OptaFranz (@OptaFranz) October 12, 2021

И В Н П М О 1. Италия 6 4 2 0 12-1 14 2. Швейцария 6 4 2 0 10-1 14 3. Болгария 7 2 2 3 6-10 8 4. Сев.Ирландия 6 1 2 3 5-7 5 5. Литва 7 1 0 6 4-18 3

12 ноября. Италия — Швейцария, Северная Ирландия — Литва.

Шведов ждет битва с Испанией

Группа В

Швеция — Греция — 2:0 (Форсберг, 59, с пенальти. Исак, 69).

Косово — Грузия — 1:2 (Муричи, 45, с пенальти — Окриашвили, 11. Давиташвили, 82).

По ходу первого тайма создавалось впечатление, что греки превратились в сражавшихся в Фермопилах спартанцев. Правда, воинам царя Леонида приходилось сдерживать наступление врага, а тут эллины, несмотря на гостевой статус, сами шли вперед. Временами Швеция выглядела беспомощно, но на ее стороне была удача. Гол Масураса отменили из-за офсайда, потом он же попал в штангу, а атаку Павлидиса со «второго этажа» остановила перекладина.

?? Sweden score two in 10 minutes to lead against Greece!



?? Emil Forsberg (59')

?? Alexander Isak (69')#WCQ pic.twitter.com/tLyfgrc9UH — UEFA Nations League (@EURO2024) October 12, 2021

Перерыв помог скандинавам прийти в себя, характер игры изменился, и фол Мавропаноса на Исаке оказался роковым для гостей. Форсберг с 11-метровой отметки, естественно, не промахнулся. Пройдя по грани, команда Яна Андерссона добила соперника вторым голом, причем в роли ассистента Исака выступил выбивший мяч к чужой штрафной голкипер Ульсен. Швеция обошла Испанию и стала лидером группы, и теперь, когда два фаворита сойдутся в последнем туре в Севилье, у «красной фурии» не будет права на ошибку.

Второй матч дня в Приштине не имел турнирного значения, но он заслуживает упоминания. Все-таки Грузия выиграла первый за год официальный матч, а решающий мяч на свой счет записал полузащитник тульского «Арсенала» Давиташвили, который за десять минут до своего удара заменил бывшего одноклубника по «Рубину» Кварацхелию.

И В Н П М О 1. Швеция 6 5 0 1 12-3 15 2. Испания 6 4 1 1 13-5 13 3. Греция 6 2 3 1 7-6 9 4. Грузия 7 1 1 5 4-12 4 5. Косово 7 1 1 5 4-14 4

11 ноября. Грузия — Швеция, Греция — Испания.

Пукки превзошел Литманена

Группа Е

Казахстан — Финляндия — 0:2 (Пукки, 46, 47).

Украина — Босния — 1:1 (Ярмоленко, 15 — Ахметходжич, 77). Обзор — здесь

Финляндия осталась в числе претендентов на второе место, и все благодаря своей главной звезде. Оформив дубль, Пукки с 33 мячами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Суоми и опередил великого Яри Литманена. Теперь от него ждут подвигов в ноябре, когда команду Маркку Канервы ждут ключевые игры без права на ошибку — в гостях против Боснии и дома с Францией.

И В Н П М О 1. Франция 6 3 3 0 8-3 12 2. Украина 7 1 6 0 9-8 9 3. Финляндия 6 2 2 2 7-7 8 4. Босния 6 1 4 1 8-7 7 5. Казахстан 7 0 3 4 5-12 3

13 ноября. Франция — Казахстан, Босния — Финляндия.