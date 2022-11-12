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12 ноября, 12:00

На ЧМ-2022 будет рекордный призовой фонд. Сколько заработают победитель и все участники на чемпионате мира в Катаре?

Галина Глазко
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Кубок ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Катар готовится принять ЧМ-2022.
Фото Reuters
Организаторы ЧМ-2022 ждут наплыва туристов.
Фото AFP
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Считаем деньги, которые разыграют в Катаре.

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира-2022, который продлится до 18 декабря. Каждая сборная получит гарантированное вознаграждение от ФИФА. «СЭ» объясняет, сколько заработают участники главного турнира года.

11 июля 2010. Йоханнесбург. Сборная Испании выиграла чемпионат мира 2010. Деньги чемпионата мира. Их очень много

Сколько получат победитель и призеры ЧМ-2022?

Согласно официальному релизу ФИФА, призовой фонд чемпионата мира в Катаре составит 440 миллионов долларов. Это на 40 миллионов больше, чем на турнире 2018 года. В Бразилии было еще меньше — 358 миллионов долларов.

При этом абсолютно все сборные заработают по 1,5 миллиона долларов за подготовку к мундиалю. Также им полагается по 9 миллионов долларов за участие в групповом этапе. Победитель турнира получит рекордные 42 миллиона долларов. Таким образом, суммарно чемпион мира увезет из Катара 52,5 миллиона долларов.

Стадион &laquo;Аль Тумама&raquo;. Все стадионы ЧМ-2022 по футболу: от арабского шатра до арены из контейнеров

Серебряный призер заработает 30 миллионов долларов, бронзовый — 27, а команде, которая станет четвертой, достанется 25 миллионов.

На остальные сборные заложен следующий бюджет:

5-8-е места — 68 миллионов долларов (по 17 каждой);

9-16-е места — 104 миллиона долларов (по 13 каждой).

Еще 209 миллионов долларов ФИФА выделила на компенсацию клубам за выступления игроков на мировом первенстве.

Катар готовится принять ЧМ-2022. Фото Reuters
Катар готовится принять ЧМ-2022.
Фото Reuters

По неофициальным данным, общая сумма выплат составит около 1 миллиарда долларов. И это абсолютный рекорд.

Общая сумма выплат для участников чемпионатов мира. Фото "СЭ"

Сколько получали победители ЧМ раньше?

Сборная Франции за победу на чемпионате мира в России получила от ФИФА 38 миллионов долларов, а Германия в 2014-м — 35. С каждым новым турниром сумма увеличивается.

Призовые победителям чемпионатов мира по футболу. Фото "СЭ"
Организаторы ЧМ-2022 ждут наплыва туристов. Фото AFP
Организаторы ЧМ-2022 ждут наплыва туристов.
Фото AFP

Доходы Катара от ЧМ-2022

Председатель оргкомитета ЧМ-2022 Насер Аль-Хатер заявил, что в Катаре ожидают заработать в два раза больше, чем было вложено в подготовку турнира.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

«При проведении турнира такого большого масштаба обычно наблюдается рост туристической активности. Например, подобное было ранее в Бразилии и России. Ожидаемые доходы от проведения составят 17 миллиардов долларов. При этом расходы равны почти 8 миллиардам долларов», — сказал Аль-Хатер изданию Courrier International.

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Основные источники исследования

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