На ЧМ-2022 будет рекордный призовой фонд. Сколько заработают победитель и все участники на чемпионате мира в Катаре?

Считаем деньги, которые разыграют в Катаре.

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира-2022, который продлится до 18 декабря. Каждая сборная получит гарантированное вознаграждение от ФИФА. «СЭ» объясняет, сколько заработают участники главного турнира года.

Сколько получат победитель и призеры ЧМ-2022?

Согласно официальному релизу ФИФА, призовой фонд чемпионата мира в Катаре составит 440 миллионов долларов. Это на 40 миллионов больше, чем на турнире 2018 года. В Бразилии было еще меньше — 358 миллионов долларов.

При этом абсолютно все сборные заработают по 1,5 миллиона долларов за подготовку к мундиалю. Также им полагается по 9 миллионов долларов за участие в групповом этапе. Победитель турнира получит рекордные 42 миллиона долларов. Таким образом, суммарно чемпион мира увезет из Катара 52,5 миллиона долларов.

Серебряный призер заработает 30 миллионов долларов, бронзовый — 27, а команде, которая станет четвертой, достанется 25 миллионов.

На остальные сборные заложен следующий бюджет:

5-8-е места — 68 миллионов долларов (по 17 каждой);

9-16-е места — 104 миллиона долларов (по 13 каждой).

Еще 209 миллионов долларов ФИФА выделила на компенсацию клубам за выступления игроков на мировом первенстве.

Катар готовится принять ЧМ-2022. Фото Reuters

По неофициальным данным, общая сумма выплат составит около 1 миллиарда долларов. И это абсолютный рекорд.

Сколько получали победители ЧМ раньше?

Сборная Франции за победу на чемпионате мира в России получила от ФИФА 38 миллионов долларов, а Германия в 2014-м — 35. С каждым новым турниром сумма увеличивается.

Организаторы ЧМ-2022 ждут наплыва туристов. Фото AFP

Доходы Катара от ЧМ-2022

Председатель оргкомитета ЧМ-2022 Насер Аль-Хатер заявил, что в Катаре ожидают заработать в два раза больше, чем было вложено в подготовку турнира.

«При проведении турнира такого большого масштаба обычно наблюдается рост туристической активности. Например, подобное было ранее в Бразилии и России. Ожидаемые доходы от проведения составят 17 миллиардов долларов. При этом расходы равны почти 8 миллиардам долларов», — сказал Аль-Хатер изданию Courrier International.