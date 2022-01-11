«Каннаваро смущали три дня на подготовку к России. Польша вышла на Пирло». В Италии объяснили, почему Фабио отказался возглавить нашего соперника

Интервью Маурицио Ничиты, журналиста с большим стажем работы в La Gazzetta dello Sport, который давно знаком с братьями Каннаваро — Фабио и Паоло.

Скандал в сборной Польши: за три месяца до матча с Россией сбегает главный тренер. Для Карпина это плюс — Вряд ли после Китая, где Каннаваро зарабатывал очень много, поляки могли убедить его с точки зрения финансов. Имиджевый же риск был велик — зачем Каннаваро вообще летал в Варшаву, ведь достаточно уступить в одном-единственном матче сборной России в Москве, и чемпионат мира станет недостижим? — вопрос Ничите.

— Фабио готовился к поездке в Польшу и к разговору о перспективах сборной этой страны, но, как мне показалось, изначально отправлялся в Варшаву все-таки больше из вежливости и любопытства, нежели с серьезным намерением принять национальную команду. Однако президент местной федерации оказался настолько интересным и убедительным собеседником, что всерьез заинтриговал Каннаваро.

При этом сам Фабио болен футболом, его смело можно назвать перфекционистом, так что ему было что обсудить с собеседником. Причем речь шла не только об отдельном стыке с русскими, а в целом о проекте на цикл до Евро-2024. Понятно, что противостояние в плей-офф отбора ЧМ на сегодня приоритет, но жизнь на этой игре при любом ее исходе не заканчивается.

— Фабио побеждал на чемпионате мира и брал «Золотой мяч», его авторитет среди футболистов недавнего прошлого и настоящего весьма высок. Но вот в роли главного тренера он работал в основном в Китае, в Европе же подобного опыта у него нет совсем. А тут сразу сборная Польши — не слишком ли авантюрно для обеих сторон?

— Думаю, что перед серьезной беседой с Каннаваро руководители федерации пообщались с лидерами национальной команды, в частности с Робертом Левандовски. И если бы со стороны ведущих игроков в преддверии матча с Россией последовало бы жесткое неприятие кандидатуры Фабио, то он в Варшаву не летал бы.

Кстати, в Китае он успел провести пару встреч во главе сборной. Да, в Европе Фабио пока не трудился, однако это его не смущает. Что касается риска, то любой специалист ставит на кон свой имидж с первого же дня на новом месте — будь то опытный человек или молодой тренер.

— У Фабио множество титулов как у футболиста, в Китае Каннаваро здорово укрепил свое материальное положение. Где он находит стимулы для дальнейшей деятельности, которая способна часто приносить разочарования?

— Могу только повторить, что Фабио помешан на футболе. Каннаваро способен говорить о тактике, сидя в пиццерии и используя для наглядности вилки, ножи, ложки и тарелки. В бытность игроком он вел конспекты занятий многих тренеров, готовя себя к будущему.

— Кто входит в его тренерский штаб?

— Прежде всего, Паоло — родной брат. У него огромный опыт игрока, он уже давно помогает Фабио в качестве ассистента. Не знаю, кто теперь станет отвечать за физподготовку: специалист, помогавший Каннаваро раньше, сейчас трудится у Антонио Конте в «Тоттенхэме». Также в штаб входит экс-футболист, а ныне тренер Эмануэле Троизе.

— Чего вы ждали бы от Фабио в матче против России с точки зрения тактики?

— Мы в La Gazzetta dello Sport определяли предполагаемую схему сборной Польши — причем не важно, с Каннаваро или без него. Расстановка — 3-4-1-2. Понятно, что место в воротах забронировано за Щенсны. В полузащите нашли места для двух представителей вашей РПЛ — Крыховяка и Рыбуса. Атакующий блок — Зелиньски из «Наполи», Милик из «Марселя» и, конечно, «баварец» Левандовски. Не будем забывать, что в «Фиорентину» из «Герты» только что перешел форвард Пентек, который очень хочет ярко проявлять себя в серии А — как когда-то в «Дженоа».

Да, за счет того, что Россия принимает поляков дома, у нее может возникнуть какое-то преимущество. Но все-таки я не торопился бы заранее отдавать вашей команде победу, ведь чего стоит только один Левандовски.

Оптимальный состав сборной Польши.

— И все-таки почему Фабио в итоге отказался от этого варианта?

— Думаю, большое значение имело именно то, что до игры в «Лужниках» у него было бы всего три дня на подготовку. Ответственность в таком матче перед всей страной огромная, а от тебя мало что зависит. Плюс Фабио больше привык к ежедневной деятельности, так что предполагаю, что его следующим местом работы станет клуб.

— В итальянских СМИ применительно к сборной Польши называлась и кандидатура Андреа Пирло. Это реальный сценарий?

— Думаю, что с Пирло уже выходили на контакт. Но прогнозировать что-то сложно, тем более в Польше многие хотели бы видеть во главе национальной команды кого-то из соотечественников.