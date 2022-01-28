Судья отменил два удаления Алиссона, Бразилия могла проиграть безумный матч в Кито, Аргентина продлила суперсерию без Месси

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

ВАР спас судью, Эквадор — игру

Если Аргентина без Месси — экстраординарное событие, то Бразилию не удивить необходимостью играть без Неймара. Пока тот лечился, пентакампеоны выиграли Кубок Америки-2019, да и ноябрьское класико против аргентинцев прошло без форварда «ПСЖ». Зато сейчас Тите выбрал атакующую тройку нового поколения с Матеусом Куньей на острие и Винисиусом Жуниором, а также спустя 471 день включил в состав перезагружающего карьеру в «Астон Вилле» Филиппе Коутинью, которым потом пришлось пожертвовать по тактическим соображениям.

В новых сочетаниях даже в статусе участника ЧМ-2022 у селесао не было проблем с мотивацией, и задорный в этом отборочном цикле Эквадор был смят в дебюте, а Каземиру вогнал мяч в сетку с таким остервенением, словно в этом матче решалась судьба бразильской команды. Потом, правда, о футболе, как об игре, пришлось на какое-то время забыть, и к 21-й минуте игра перешла к формату «10 на 10».

Если смотреть исключительно на этот факт, а также одну отмененную красную карточку, может создаться ложное впечатление, что на поле началась мясорубка. В реальности лучший эпитет для трех оказавшихся в центре внимания фолов — шальные.

Вратарь эквадорцев перепутал футбол и ММА ?



Домингес не попал по мячу и просто смял Кунью мощнейшим ударом. Красная, которая не вызывает никаких вопросов ? pic.twitter.com/WLt5ZfEmds — Матч ТВ (@MatchTV) January 27, 2022

15-я минута. Эквадорский голкипер Домингес мчится останавливать Кунью за пределами штрафной и, не успевая к мячу, задирает ногу вверх и, едва не убив соперника, шипами оставляет кровавые полосы на шее форварда.

20-я. Эмерсон, ухитрившийся заработать предупреждение вскоре после стартового свистка, не глядя пытается выбить мяч, и попадает сопернику ногой в то место, которое у хоккеистов защищает «ракушка». Удаление номер два, как и первое, не вызывает вопросов.

Эквадор остался вдесятером, но через пять минут бразильцы выровняли состав ???



Постарался Эмерсон, который схлопотал вторую желтую. А первую получил аж на стартовой минуте ? pic.twitter.com/TE6i70yIhR — Матч ТВ (@MatchTV) January 27, 2022

26-я. Алиссон, страхуя защитников, выносит мяч, его нога по инерции продолжает движение вверх, и в нее — уже не имея возможности затормозить — головой влетает Валенсия. Понятно это стало после замедленных повторов, изучив которые, колумбийский арбитр Вильмар Рольдан частично реабилитировал вратаря, заменив красную карточку на желтую. Для принятия решения потребовалось почти пять минут.

А вот так чуть не случилось редчайшее явление в футболе. Два удаленных вратаря — просто представь себе ?



Но всё обошлось для Алиссона. После долгих обсуждений и просмотра ВАР судья сменил красную на желтую ?



А мы предупреждали, что будет огонь ??? pic.twitter.com/R04ZA3Ksy6 — Матч ТВ (@MatchTV) January 27, 2022

Тите сразу после этого отправил наводить порядок на поле Дани Алвеса, который со 121 матчем вышел на третье место по играм за сборную, обойдя Ривеллино. Впереди только два других легендарных защитника — Кафу (150) и Роберто Карлос (132). Ну а характер событий на поле поменялся. Особенно после перерыва, когда на выручку Бразилии дважды пришел ВАР. В первом случае хозяева забили после того, как мяч покинул поле. Во втором повтор привел к отмене пенальти, так как Рафинья не фолил на Эступиньяне.

Однако на гол Эквадор наиграл и заслуженно сравнял счет, когда Торрес забил после углового. Но самое интересное случилось в компенсированное время, когда Рольдан во второй раз удалил Алиссона, показав ему вторую желтую карточку. Однако ВАР снова пригласил судью к монитору, обратив внимание на то, что вратарь сначала сыграл в мяч и лишь потом врезался в соперника. И снова рефери поменял свое решение. Кажется, заполненный стадион в Кито готов был разорвать Рольдана на части, и, по сути, от настоящего провала арбитра спасли видеоассистенты. А ничья в растянувшейся на 111 минут игре оказалась скорее в пользу идущего третьим Эквадора. Как минимум в плане закрепления уверенности и повышения самооценки, ведь бразильские ворота в отборочных матчах эта команда не поражала с 2009 года. Что до пентакампеонов, то они установили новый рекорд и не проигрывают в отборах на мировое первенство на протяжении 31 матча.

VAR overturns another red card for Alisson ? pic.twitter.com/wH45JzfX3m — ESPN FC (@ESPNFC) January 27, 2022

Ди Мария заменил Месси

Рекордная серия Италии из 37 матчей без поражений прервалась в октябре в игре Лиги наций против Испании. На Кубке Африке пока еще действующий чемпион континента Алжир остановился в двух шагах от достижения «Скудары адзурры», споткнувшись на Экваториальной Гвинее. И только Аргентина продолжает свое шествие, на протяжении двух с половиной лет не оступаясь с матча за бронзу на Кубке Америки-2019. В Сантьяго команда Лионеля Скалони добралась до отметки в 28 матчей (+18=10).

Без Месси, который остался в клубе, чтобы спокойно набрать кондиции после перенесенного коронавируса, шедевр исполнил тот, кому временно перешла капитанская повязка. У Ди Марии ведь тоже волшебная левая нога, и закрутить мяч он может так, что не выручит даже многоопытный Браво. Однако с первых минут было видно, сколь решительно настроены не имеющие права на ошибку чилийцы. Едва ли не самая возрастная сборная континента, для которой глотком свежего воздуха стала натурализация Бреретона, отыгралась после очередного гола лучшего снайпера сражающегося за выход в АПЛ «Блэкберна».

El equipo albiceleste se va con la ventaja tras el final del primer tiempo con tantos de Di Mar?a y L. Mart?nez. Brereton marc? para los locales. ?



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? Getty Images pic.twitter.com/Efc5RdZyAe — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) January 28, 2022

Только развить свой успех ослабленная дисквалификацией Видаля «Ла Роха» не сумела, а второй мяч гостей — результат крайне неприятного стечения обстоятельств. Получивший травму Браво ждал замену, однако пауза в игре возникла только после того, как голкипер не слишком удачно отразил дальний удар Де Пауля, а первым на отскоке оказался Лаутаро Мартинес. В нормальном состоянии вратарь сыграл бы на уровне своего коллеги Эмилиано Мартинеса, который заставил схватиться за голову выстрелившего в «девятку» Диаса. Перспективы Чили после этого проигрыша становятся все более туманными, а состав Аргентины на матч с Колумбией будет ослаблен дисквалификациями Отаменди и Де Пауля.

Старые герои новой эпохи

Уругвайский кризис, вылившийся в четыре осенних поражения и приведший к падению на седьмое место, стал концом великой эпохи Оскара Табареса. В первый раз Маэстро принял небесно-голубых еще в 1988 году, за пару лет став вице-чемпионом континента и завоевав путевку на ЧМ-1990. Второй этап растянулся на 15 лет, и его пик пришелся на начало прошлого десятилетий, когда уругвайцы стали четвертыми на ЧМ-2010, а год спустя триумфально выиграли континентальное первенство.

Однако сборная постарела вместе со своим легендарным наставником, и ее перестройкой займется уже 46-летний Диего Алонсо, прежде никогда не работавший со сборными. В его послужном списке успехи с мексиканскими клубами, включая победу с «Монтерреем» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, и год в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Начинать в гостях у неуступчивого Парагвая, в заявке которого отсутствовал динамовец Бальбуэна, но с первых минут сыграл новобранец «Краснодара» Алонсо — сомнительное удовольствие. Однако монолитной оборона хозяев не выглядела, и если в первом тайме после отскока от штанги Весино с метра попал во вратаря, то вскоре после перерыва Годин забросил мяч за спины защитникам на не упустившего свой шанс Суареса. Получается, новую уругвайскую эпоху открыли ветераны. Автор победного гола снова сравнялся с другом Месси по числу мячей в отборочных циклах (по 27), а первая с 9 сентября победа как минимум до очной игры конкурентов — Колумбии и Перу — подняла небесно-голубых на четвертое место.

Uruguay ven?a de 5 partidos sin ganar pero apareci? Luis Su?rez para meterlos, de momento, en zona de clasificaci?n. ???#ClasificatoriasxMDeportes ?



? @Uruguay pic.twitter.com/AyCmkX0NAW — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) January 28, 2022

Матчи Колумбия — Перу и Венесуэла — Боливия пройду в ночь c четверга на пятницу.