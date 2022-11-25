Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:15

Декольте камерунки, блондинка из Нидерландов, мексиканская ведьма. Рейтинг болельщиц на ЧМ в Катаре

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Веселые болельщицы из Камеруна.
Фото Reuters
Страшная маска на лице болельщицы из Мексики на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Бразильские болельщицы в Катаре.
Фото AFP
Блондинка из Голландии в толпе болельщиков на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Болельщица из Бельгии.
Фото Global Look Press
Болельщицы сборной Аргентины.
Фото Reuters
Болельщицы сборной Камеруна.
Фото Reuters
Болельщица сборной Канады.
Фото Reuters
Болельщица из Коста-Рики на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Красно-белые шашечки национального флага на щеках болельщицы из Хорватии.
Фото AFP
Шлем викингов на голове болельщицы из Дании.
Фото Reuters
Болельщица из Эквадора.
Фото Reuters
Эмоциональная болельщица сборной Англии в Дохе.
Фото Reuters
Болельщица из Франции на чемпионате мира 2022.
Фото Getty Images
Болельщица сборной Германии в Дохе.
Фото AFP
Болельщица из Ганы на ЧМ-2022.
Фото AFP
Болельщица сборной Ирана на матче чемпионата мира в Катаре.
Фото Reuters
Болельщица из Кореи на матче в Дохе.
Фото AFP
Красотки на матче сборной Марокко в Катаре.
Фото AFP
Японская болельщица на матче чемпионата мира в Катаре.
Фото Reuters
Болельщица сборной Австралии.
Фото Global Look Press
Болельщица из Сербии с флагом своей страны.
Фото Reuters
1/22
Как ведут себя болельщицы из разных стран мира в Катаре.

Чемпионат мира — это не только напряженные битвы на футбольных полях Катара, но и страсти, эмоции и яркие костюмы болельщиков на трибунах. У каждой сборной-участника турнира есть свои фанаты. И среди них, конечно, болельщицы.

Девушки из разных стран мира приехали в Доху посмотреть на звезд мирового футбола. Их симпатии прежде всего на стороне своей национальной команды. Если ее нет в числе участников — болей за кого хочешь.

Самые яркие участницы футбольного карнавала на трибунах, как обычно, из Латинской Америки и Африки. Если отвлечься от болельщиков-мужчин, можно признать, что камерунки, аргентинки, мексиканки, бразильянки в лидерах фанатского чемпионата мира среди представительниц прекрасного пола. Яркие наряды, красочный макияж и эмоциональное поведение — их отличительные особенности. Четыре года назад мы все это видели в России. Болельщицы даже пытаются показать свои очаровательные формы на стадионах, несмотря на просьбы организаторов соблюдать определенный дресс-код.

Удивительно, но в Катаре на трибунах много местных девушек из стран Ближнего Востока. Ведут, они себя, конечно, намного скромнее, но футбол смотрят с удовольствием.

Предлагаем вашему вниманию болельщиц 32 участников чемпионата мира. Рейтинг, кто из них вам нравится больше — составьте сами. Но разве он важен? Футбол и девушки — это всегда красиво!

Страшная маска на лице болельщицы из Мексики на ЧМ-2022. Фото Reuters
Страшная маска на лице болельщицы из Мексики на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Бразильские болельщицы в Катаре. Фото AFP
Бразильские болельщицы в Катаре.
Фото AFP
Блондинка из Голландии в толпе болельщиков на ЧМ-2022. Фото Reuters
Блондинка из Голландии в толпе болельщиков на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Болельщица из Бельгии. Фото Global Look Press
Болельщица из Бельгии.
Фото Global Look Press
Болельщицы сборной Аргентины. Фото Reuters
Болельщицы сборной Аргентины.
Фото Reuters
Болельщицы сборной Камеруна. Фото Reuters
Болельщицы сборной Камеруна.
Фото Reuters
Болельщица сборной Канады. Фото Reuters
Болельщица сборной Канады.
Фото Reuters
Болельщица из Коста-Рики на ЧМ-2022. Фото Reuters
Болельщица из Коста-Рики на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Красно-белые шашечки национального флага на щеках болельщицы из Хорватии. Фото AFP
Красно-белые шашечки национального флага на щеках болельщицы из Хорватии.
Фото AFP
Шлем викингов на голове болельщицы из Дании. Фото Reuters
Шлем викингов на голове болельщицы из Дании.
Фото Reuters
Болельщица из Эквадора. Фото Reuters
Болельщица из Эквадора.
Фото Reuters
Эмоциональная болельщица сборной Англии в Дохе. Фото Reuters
Эмоциональная болельщица сборной Англии в Дохе.
Фото Reuters
Болельщица из Франции на чемпионате мира 2022. Фото Getty Images
Болельщица из Франции на чемпионате мира 2022.
Фото Getty Images
Болельщица сборной Германии в Дохе. Фото AFP
Болельщица сборной Германии в Дохе.
Фото AFP
Болельщица из Ганы на ЧМ-2022. Фото AFP
Болельщица из Ганы на ЧМ-2022.
Фото AFP
Болельщица сборной Ирана на матче чемпионата мира в Катаре. Фото Reuters
Болельщица сборной Ирана на матче чемпионата мира в Катаре.
Фото Reuters
Болельщица из Кореи на матче в Дохе. Фото AFP
Болельщица из Кореи на матче в Дохе.
Фото AFP
Красотки на матче сборной Марокко в Катаре. Фото AFP
Красотки на матче сборной Марокко в Катаре.
Фото AFP
Японская болельщица на матче чемпионата мира в Катаре. Фото Reuters
Японская болельщица на матче чемпионата мира в Катаре.
Фото Reuters
Болельщица сборной Австралии. Фото Global Look Press
Болельщица сборной Австралии.
Фото Global Look Press
Болельщица из Сербии с флагом своей страны. Фото Reuters
Болельщица из Сербии с флагом своей страны.
Фото Reuters
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
фото
0
Читайте также
«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
В каких городах России экология лучше
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
«Воздалось за массовые симуляции». Фанаты жестоко отреагировали на травму Неймара
Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва упрекнул тренера Сербии Стойковича в неуважении
Роналду догнал Марадону по количеству голов на чемпионатах мира
«Стыд и позор». Мир в ужасе от симуляции Роналду
Месси отыграется за унижение на Мексике, Испания добьет Германию. Прогноз на второй тур ЧМ
ЧМ-2022: Нидерланды против Эквадора, Англия — США. Онлайн-трансляция 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости